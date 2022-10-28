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Dünya

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kenti Houston'da ilk Diyanet Camii törenle hizmete açıldı.

AA28 Ekim 2022 Cuma 07:00 - Güncelleme:
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı
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Türkiye'nin Washington Din İşleri Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı iki dönüm bahçe içindeki bir ev Houston'daki vatandaşlarımızın katkıları ile yenilenerek camiye çevrildi." denildi.

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Houston Başkonsolosu Serhad Varlı, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş ve Turkish American Religious Foundation (TARF) Houston şubesi başkanı Ahmet Tan katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun yaptığı konuşmada. İslam medeniyetinde camilerin merkezi konumuna vurgu yaptı.

2019 yılında Houston'a kurucu Din Hizmetleri Ataşesi olarak atanan Doç. Dr. Baş ise açılan caminin önemini vurgularken bu caminin ABD'nin tüm güney eyaletlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile açılan ilk cami olduğunu belirtti.

Baş, bu başlangıcın küçük, mütevazı fakat sembolik olarak önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Houston'daki diğer Müslüman cemaatlerinin kanaat önderleri ve kentteki Türk vatandaşlarının katıldığı program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı; konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesme merasimi gerçekleştirildi.

Törenin ardından misafirlere Houston'daki Ahıskalı Türklerinin hazırladığı Özbek pilavı ve tatlı ikram edilirken, camide ilk ezan ile ilk namaz kılındı.

  • Texas
  • Diyanet Camii

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