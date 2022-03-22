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Dünya

ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerindeki hortumlarda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

ABD'nin Texas ve Oklahoma eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlarda şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA22 Mart 2022 Salı 22:18 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 22:19
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Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, 19'u Teksas eyaletinin orta ve kuzey bölgelerinde, diğerleri de Oklahoma'nın güney kısımlarında olmak üzere dün geceden bu yana en az 20 hortumun rapor edildiği kaydedildi.

Bölgedeki şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 10 kişinin de yaralandığı bildirilirken, çok sayıda ev ve iş yerinin de hasar gördüğü ifade edildi.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesine göre, Texas genelinde 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bugün Louisiana ve Mississippi eyaletlerine kayarak etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.


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