ABD'nin THAAD üssüne ilave arazi tahsisi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli ve Amerikalı yetililerden oluşan Askeri Kuvvetler Anlaşması Ortak Statü Komitesi, 8 Eylül'de, THAAD bataryasının askıya alınan faaliyetlerinin normale dönmesi için ilave arazi tahsis edilmesini kararlaştırdı.

Komite, kararında, Seongju şehrindeki üs için tahsisli 330 bin metrekarelik araziye ilave 730 bin metrekare arazinin ABD'ye devredileceğini bildirdi.

Devir kararı, üssün faaliyetlerinin normale dönmesi ve hava savunma sisteminin faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindiği gösteriyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol liderliğindeki hükümet, çevre değerlendirmesini ve kamuoyu istişarelerini marta kadar tamamlamayı hedefliyor.

- ÇİN, THAAD'A KARŞI

Seul yönetimi, 2017'de Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı.

Füze savunma sisteminin radarının kendisine karşı casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunan Çin, karara tepki göstermiş, Güney Kore ile ticari ve kültürel ilişkilerini askıya almıştı.

Güney Kore'nin önceki devlet Başkanı Moon Jae-in, Pekin'e güvence olarak "Üç Hayır" ilkesine uyacaklarını, yani yeni THAAD sistemleri konuşlandırmama, ABD öncülüğündeki füze savunma sistemlerine katılmama ve ABD ve Japonya ile üçlü askeri ittifak kurmama taahhüdünde bulunmuştu.

Görevdeki Başkan Yoon ise Moon'un denge politikasının aksine, seçim kampanyası sırasında yeni THAAD bataryaları konuşlandırma vaadini dile getirmişti.

Çin ise THAAD konusundaki itirazlarını sürdürüyor. Konu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in ağustos başında Çin'e yaptığı ziyaretle yeniden gündeme geldi. Ziyaretin ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, Güney Koreli Bakan'ın THAAD sisteminin kullanımının sınırlandırılması konusunda güvence verdiği iddiası, daha sonra Seul yönetimi tarafından yalanlanmıştı.