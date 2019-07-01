ABD'nin Tunus Büyükelçiliği 'güvenlik' gerekçesiyle bugün kapalı
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, 'güvenlik şartlarını' gerekçe göstererek bugün çalışmayacağını duyurdu.
- AA
Elçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle bugün acil durumlar dışında faaliyetlerine ara vereceği" belirtildi.
Başkent Tunus'ta perşembe günü düzenlenen eş zamanlı iki intihar saldırısında 1 polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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