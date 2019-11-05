ABD Başkanı Donald Trump, 2-4 Kasım'da Tayland'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 35. Zirvesi'ne üst üste ikinci kez katılmamış oldu. ABD Başkanı'nın ASEAN Zirvesi'ne katılmamasını protesto eden 10 asli üyeden 7'si, Amerika ile özel toplantıyı boykot etti.

Zirvede Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev gibi isimler yerini aldı.

ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, ABD’nin en yüksek memuru olarak Bangkok’ta bulunuyordu. Ross, hükümet yetkilileri ve şirket yöneticilerinin katıldığı Hint-Pasifik İş Forumu’na katıldı.

18 Eylül'de göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışman Robert O'Brien, Trump adına zirveye katıldı. New York Times gazetesine göre, diplomatlar ve analistler Trump'ın Bangkok'ta olmayışının, ABD'nin bölgeye olan bağlılığıyla ilgili soruları gündeme getireceğini belirtiyor.

Çin medyasından Global Times'a göre, Trump'ın tutumu tam olarak düşünce biçimini yansıttı. Tek taraflılığa ve korumacılığı savunan Trump yönetimi, çok taraflılığa ve küresel serbest ticarete karşı çıkıyor. ABD'nin tek taraflı çıkarlarını korumak için iki taraflı mekanizmalar yoluyla diğer ülkeler üzerinde baskı yapmayı hedefliyor.

RCEP ABD'NİN BÖLGEDEKİ NÜFUZUNU SARSACAK

Bu yıl Doğu Asya Zirvesi’ndeki en önemli konu, Trump yönetiminin en çok karşı çıktığı 'Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması'. Her ne kadar Hindistan'ın tarım pazarlarını açma konusunda bazı endişeleri olsa da, tarife ve tarife dışı engeller bir düzene oturulduğundan birleşik bir pazar oluşturmayı amaçlayan anlaşma muhtemelen ilan edilecek.

Küresel nüfusun yaklaşık yarısını, küresel GSYİH'nın yüzde 32,2'sini, küresel ticaretin yüzde 29,1'ini ve küresel yatırımın yüzde 32,5'ini içeren RCEP anlaşması, tamamlandığında en fazla insan nüfusunu kapsayan bölgesel serbest ticaret anlaşması olacak.

Ancak, dünyanın önde gelen ekonomisi olan ABD'nin bu anlaşmada yerinin olmamaması, Trump yönetiminin tepkisine neden oluyor. Çünkü RCEP'in devreye alınmasıyla, Doğu Asya’daki serbest ticaret teşvik edilecek ve ABD’nin çıkarları için büyük bir zorluk oluşturacak. Doğal olarak, Trump yönetimi anlaşmadan son derece rahatsız.

ÇİN KOMŞULUK VE AKRABALAIK SÖYLEMİYLE ABD'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Çin Başbakanı Keqiang, ABD yaklaşımının aksine Tayland ziyaretini “akrabaları ve komşuları ziyareti” olarak niteledi. Keqiang Tayland medyası için kaleme aldığı makalede, Doğu Asya’nın barış ve istikrarının korunması, açık işbirliğinin sürekli teşvik edilmesi, diyalog ve danışma ilkelerine bağlılıl ilkelerine vurgu yaptı.

Çin medyasına göe Başbakanın sözleri, Çin'in ASEAN'a verdiği önemi ve müreffeh bir Asya inşa etmek için Pekin’in diğer Doğu Asya ülkeleriyle işbirliği konusunda güvenini gösteriyor. Trump'ın tek taraflılığı ve devam ettirdiği Soğuk Savaş, Doğu Asya ülkeleri tarafından kenara itilecek ve bu bölgede birliği teşvik edecek.