ABD’nin üç askeri uydusu Yeni Zelanda'dan gönderildi

Kasım 2018'de ilk ticari uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından 5 uçuş daha yapan Yeni Zelanda merkezli roket şirketi olan Rocket Lab'ın Electron roketi, 4 Mayıs’ta yeni bir göreve daha çıkmak için hazırlanmış ancak görev olumsuz hava koşulları nedeni ile 5 Mayıs'a ertelenmişti.

Rocket Lab, Electron roketi ile 5 Mayıs'ta Türkiye saati ile 02:27'de STP-27RD isimli uydu grubunu başarıyla yörüngesine gönderdi.

Rocket Lab'ın CEO'su Peter Beck, fırlatmanın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mükemmel uçuş, eksiksiz görev başarısı, tüm yükler konuşlandırıldı." ifadesini kullandı.

Gönderilen üçlü küçük uydular, bir Electron roketi tarafından bugüne kadar başlatılan en ağır yük olan, toplam 180 kilogram kütleye sahipti.

Üç uydunun en büyüğü, ABD Ordusu Uzay ve Füze Savunma Komutanlığı için York Uzay Sistemleri tarafından yapılan 150 kilogramlık bir uydu olan Harbinger uydusuydu.

Ayrıca roketle birlikte Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından modüler uzay aracı aviyoniklerini test etmek için İsveç ordusuyla iş birliği içinde üretilen altı birimlik küp uydu olan, Hava Kuvvetleri Akademisi'nin Falcon Orbital Enkaz Deneyi SPARC 1 ve ABD Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından inşa edilen 1U-CubeSat olan Falcon ODE uydusu gönderildi.

Tamamı deneysel amaçlı olan uydularda saha etkili elektrik tahrik sistemi (FEEP), yüksek hızlı lazer iletişim terminali sunan gelişmiş güç alt sistemleri, yer tabanlı uzaysal durumsal farkındalık sensörleri için kalibre edilmiş radar ve optik hedeflerin geliştirilmesi ve İsveç'in geliştirdiği, uzay durumu farkındalığı (SSA) kavramlarının incelenmesi için optimize edilmiş görünür bir kamera bulunuyor.

Son Electron görevi, Roket Lab'ın altıncı uçuşu oldu. Beck, geçtiğimiz ay yaptığı röportajda, şirketin yıl sonuna kadar iki hafta arayla lansman gerçekleştirilebildiğinin gösterilmesi de dahil olmak üzere, bu yılın geri kalanında aylık bir lansman aşamasına geçmeyi planladığını söyledi.