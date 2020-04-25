İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin üç eyaletinde salgın kısıtlamaları gevşetildi
Dünya

ABD'nin üç eyaletinde salgın kısıtlamaları gevşetildi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin bazıları üç eyalette gevşetildi.

AA25 Nisan 2020 Cumartesi 11:51 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 11:52
ABONE OL

Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma'da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska'da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

Alaska'nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.

Her üç eyalette de açılan dükkanlara ve restoranlara gidecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralına uyması bekleniyor.

Georgia'da pazartesi de restoranların ve sinemaların açılmasına izin verilmesi öngörülüyor.

Kovid-19 salgınında en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 809 bin 524 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 bin 17 yaşamını yitirdi.

Kovid-19'u atlatan 39 yaşındaki adamdan ikinci kez plazma bağışı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.