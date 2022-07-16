ABD'nin Ürdün planı! Tam 1,45 milyar dolar değerinde

Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Başkan Biden ile Kral Abdullah'ın Cidde'de bir araya geldiği ve iki ülke arasında stratejik dostluğun gücüne vurgu yaptığı belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi güçlü ortaklık ilişkilerini güçlendirmek için yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası tehditlerle mücadelede koordinasyon konusu ele alındı.

Açıklamaya göre Biden, ülkesinin, Ürdün'e 2023-2029 yılları arasında yıllık 1,45 milyar dolarlık yardım yapmayı ve bu amaçla yeni bir mutabakat zaptı imzalamayı planladığını duyurdu.

- Filistin, Ukrayna ve Suriye meselesi de görüşüldü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Biden ayrıca, iki devletli çözüm temelinde Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın tesisi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Liderler, bölgede siyasi, iktisadi ve bölgesel iş birliği ile Ürdün'ün iklim, gıda güvenliği, su, enerji ve altyapı alanlarında iş birliği için bölgesel bir merkez olarak oynayabileceği rolün önemine işaret etti.

Ukrayna'daki savaşın da ele alındığı görüşmede liderler, Rusya'dan Ukrayna'daki tüm kuvvetlerini derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekmesini talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararlarına atıfta bulundu ve Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne duydukları saygıyı yineledi.

Biden ve 2. Abdullah, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılmasını öngören 2254 sayılı BM kararı doğrultusunda krize siyasi çözüm bulunmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

