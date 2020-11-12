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Dünya

ABD'nin verdiği yardımları yaktılar

Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge yakınları ABD'nin verdiği yardımları yaktı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 08:09 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 08:27
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Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden Peşmergelerin yakınları, ABD'li bir vakıf ve Peşmerge Bakanlığı tarafından sunulan yardımları ateşe verdi.

Yerel medyada yer alan görüntülere göre, Peşmergelerin yakınları, ABD'li vakfın ve Bakanlığın yardımlarını protesto etti.

Yardım paketlerinde "kıyafet, terlik ve bebek bezleri" bulunmasına tepki gösteren Peşmerge yakınları, paketleri Peşmerge Hastanesi önünde ateşe verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'in ofisinden yapılan açıklamada, taraflar arasında bir yanlış anlaşılma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu durumu telafi etmek için Peşmerge yakınlarıyla bir toplantı yapılacağı ve gerekli yardımların sağlanacağı kaydedildi.

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