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Dünya

ABD'nin veto kararına protesto BM Daimi Temsilciliği önünde protesto

New York'ta göstericiler, ABD'nin BM misyonu önünde Gazze'de ateşkes istenen tasarıyı veto etmesini protesto etti.

AA12 Aralık 2023 Salı 04:25 - Güncelleme:
ABD'nin veto kararına protesto BM Daimi Temsilciliği önünde protesto
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ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

Göstericiler, New York'ta, BM binasının karşısındaki ABD misyonu önünde bir araya geldi.

ABD'li liberaller ve Ortodoks Yahudilerin de katıldığı protestoda, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İşgale son", "Şimdi ateşkes", "İşgale diren" pankartları açtı.

"Özgür Filistin", "İşgali tamamen sonlandırın", "Topraklarını Filistinlilere geri verin", "Yahudiliğe evet, Siyonizm'e hayır", "Filistin özgür olacaktır" sloganları atan göstericiler, ABD'nin İsrail'e desteğine ve BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD Daimi Temsilciliği'nin önünde namaz kıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto, Manhattan'ın sokaklarında devam etti.

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