ABD'nin ''yanlışlıkla öldürmeleri'' sürüyor! Operasyon sonuçlarının gizlendiği iddia edildi

star.com.tr 14 Mayıs 2020 Perşembe 00:32 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 00:49

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yılın başlarında Somali'deki bir ABD hava saldırısında iki sivilin öldüğünü ve üçünün yaralandığını açıkladı.

Ölümler geçtiğimiz günlerde, AFRICOM tarafından Somali, Libya ve diğer Afrika ülkelerindeki silahlı gruplara yönelik operasyonlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan "sivil kayıpların olduğu iddiaları" üzerine hazırlanan üç aylık değerlendirme raporunda belirtildi.

ABD Ordusu Genel Müdürü Stephen Townsend, "Şubat 2019 tarihli bir hava saldırısında iki sivil öldü ve diğer üçü de yaralandı. Bunun için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

AFRICOM'un, Somali'deki sivilleri öldürdüğünü kabul ettiği bilinen bu ikinci olay için bölgedeki insan hakları aktivistleri, Townsend'ı operasyonların sonuçlarını gizlemekle suçladı.

Geçtiğimiz ay, 2019 ABD hava saldırısında iki sivilin öldüğü itiraf edildi. Bu, ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM) Somali'deki sivilleri öldürdüğünü kabul ettiği bilinen ikinci olay. Birincisi, Nisan 2018'de Somali'nin merkezinde, AFRICOM'un yanlışlıkla iki sivili öldürdüğünü bildirdiği bir hava baskınıydı.

Bununla birlikte, araştırma grupları, ABD tarafından belirtilen düşük rakamların sahadaki gerçekliğe uymadığını ifade ediyor.

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