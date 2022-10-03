ABD'nin yarın Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni silah yardımını duyurması bekleniyor

ABD, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir ek savunma yardım paketi sağlamaya hazırlanıyor. ABD yönetiminden iki üst düzey kaynağa göre, ABD'nin Ukrayna'ya içinde 4 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemi, mühimmat, mayın ve mayına dayanıklı araçları içeren 625 milyon dolar değerinde silah ve güvenlik yardımı sağlayacağı belirtildi. ABD'li yetkililer, yardım paketinin resmi olarak yarın açıklanmasının beklendiğini aktardı.

ABD yönetimi ayrıca geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya 18 adet HIMARS tipi çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacağını duyurmuştu. Pakette yüzlerce zırhlı araç, radarlar ve dron sistemleri olduğu aktarılmıştı.