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Dünya

İranlı vekilden şaşırtan iddia: Ülkede Kovid-19 dışında ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüs daha var

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 15:50

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Berzeger, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki koronavirüsün bir kısmı Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor." dedi.

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı.

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

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