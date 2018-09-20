ABD'nin terör raporunda FETÖ elebaşından 'din adamı' olarak bahsedilirken terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'den bahsedilmedi

ABD, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu açıkladı - Raporda, geçen yılın aksine PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'den bahsedilmemesi dikkati çekti - Raporun "Terörizmin Devlet Sponsorları" bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, teröre destek veren ülkeler kategorisinde değerlendirildi - Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'ndan: - "Dünya genelinde gerçekleştirilen terör saldırıları yüzde 23 oranında azaldı"

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2017 yılına ait versiyonunu yayımladı.

Raporun Türkiye bölümünde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilerken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "din adamı" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının FETÖ'ye yönelik soruşturma nedeniyle etkilendiği" iddia edilen raporda, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar üstü kapalı olarak eleştirildi.

YPG ile ilgili ibareler çıkarıldı

Türkiye’nin içeride PKK, dışarıda da DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanan raporda, geçen yıl "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin bu yılki metinden çıkarılması dikkati çekti.

Raporda, Türkiye'nin 2017 yılında DEAŞ'a karşı düzenlediği ve 3 bin 60 DEAŞ militanını öldürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle DEAŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin, DEAŞ'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 53 bin 781 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 5 bin 446 kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.

Terör saldırıları dünya genelinde yüzde 23 azaldı

Terör grupları tarafından yapılan terör saldırıları hakkında da bilgi verilen raporda, dünya genelinde gerçekleştirilen terör saldırılarının yüzde 23 oranında azaldığı bildirildi. Raporda, söz konusu düşüşün Irak'ta sıkça saldırılar düzenleyen DEAŞ'in büyük oranda yenilgiye uğratılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Rapora göre terör saldırılarından ortaya çıkan can kayıpları da yüzde 27 oranında azaldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ ve El Kaide gibi terör gruplarına karşı büyük ilerleme kaydedildiği anlatılan raporda, dağılan bu grupların yapılan askeri operasyonlara karşı daha hazırlıklı hale gelmek için yeni koşullara uyum sağladıkları savunuldu.

Terörü destekleyen ülkeler bölümü

Raporun "Terörizmin Devlet Sponsorları" bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore'nin "terör sponsoru" kategorisinde yer aldı. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü.

Raporda İran için ise "1984'ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze'deki terör gruplarının yanı sıra, Suriye ve Irak'taki çeşitli grupları destekleyerek 2017'de de terör bağlantılı aktivitelerine devam ediyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.