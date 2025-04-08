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Dünya

ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bir yerleşim yerini bombalaması sonucu 4 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AA8 Nisan 2025 Salı 21:32 - Güncelleme:
ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü
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Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Hudeyde kentine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil yerleşim yerini hedef aldığı belirtildi.

ABD saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin hedef aldığı bölgede enkaz altında kalanların olduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ABD'nin sivilleri hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun "tam anlamıyla savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık ihlali" olduğu vurgulandı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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