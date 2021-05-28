AA 28 Mayıs 2021 Cuma 12:41 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:42

BBC'nin haberine göre, Orgeneral Milley, ABD'ye destek veren "önemli" sayıda Afgan tercüman ve çalışanın, Taliban militanlarınca hedef alınabileceğini ifade etti.

ABD ve koalisyonu destekleyen çok sayıda Afgan'ın risk altında olabileceğini bildiklerini belirten Milley, ABD'nin askeri varlığının eylül ayına kadar Afganistan'dan çekilmesi öncesinde tercümanlar dahil Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmek için "hızla" planlar yapıldığını açıkladı.

Milley, Afgan tercümanların ve çalışanların korunmalarını sağlamak için gerekenin yapılmasının ve ülke dışına çıkmak istemeleri halinde bunu sağlamanın çok önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Sadece tercümanlar için değil, ABD ile çalışan pek çok kişiyle ilgili geliştirilmekte olan planlar olduğunu ifade eden Milley, Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Özel bir program kapsamında ABD'ye göç etmek için vize başvurusu yapan 18 bin kadar Afgan vatandaşı, başvuruları için yıllardır yanıt bekliyor.

- ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME SÜRECİ

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

