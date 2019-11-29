17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7636
  • 6,3477
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin yeni 'DEAŞ' tiyatrosu devrede! Terör eylemleri yeniden başladı

ABD, terör örgütü PKK/YPG ile birlikte yeni bir DEAŞ tiyatrosunu devreye soktu. Son 15 günde PYD tarafından bırakılanlarla birlikte serbest kalan DEAŞ’lıların sayısı 3 bin 500’ü aştı. Başıboş kalan teröristler bölgede terör eylemlerine başladı. ABD, bu saldırıları gerekçe göstererek Suriye’de yeniden operasyon başlattığını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çekileceğini açıklayıp bazı askeri üsleri Rusya'ya devrettikten sonra Suriye'de kalmaya karar veren ABD, terör örgütü PKK/YPG ile birlikte yeni bir DEAŞ tiyatrosunu sahneye sürdü. PKK/YPG kamplar ve cezaevlerinde tuttuğu DEAŞ'lıları bir bir salarken ABD, DEAŞ'a karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını ilan etti. Batılı ülkelerin Suriye'deki yegâne varlık nedeni DEAŞ, kendisine verilen görevi harfiyen yerine getirerek İran destekli milislere ardı ardına baskınlar düzenlemeye başladı. PKK-DEAŞ tiyatrosuyla Suriye kuzeyinde yıllardır izlediğimiz oyun, şimdi daha güneyde ikinci kez icra ediliyor.
 
400 DEAŞ'LI SALIVERİLDİ
 
ABD ve PKK'nın işgaline zemin hazırlayan DEAŞ, Suriye'deki karmaşık kurgunun yine ana oyuncusu yapıldı. Ankara'nın "PKK/YPG Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı" açıklamasından 10 gün sonra benzer bir haber Deyrizor'dan geldi. Terör örgütü, önceki gün Hol Kampı'nda bulunan 400'ü aşkın DEAŞ'lıyı serbest bıraktı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup çarşamba günü öğleden sonra otobüslerle kamplardan ayrıldı.
 
SAYI 3 BİN 500'Ü GEÇTİ
 
Serbest bırakılan DEAŞ'lılar için bağlı oldukları aşiretlerden PKK'ya yüklü miktarda para ödendiği öğrenildi. Ayrıca aralarında yabancı asıllı teröristlerin de olduğu bazı gruplar da kamptan 'güvenle' çıkarıldı. Bu yabancıların götürüldüğü yerler şimdilik bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre son 15 günde terör örgütü PKK tarafından bırakılan DEAŞ'lı sayısı 3 bin 500'ü aştı. Hapishane ve kamplardan çıkan DEAŞ'lılar soluğu genellikle Suriye güneydosunda aldı. Örgüt kendisine ağırlıklı olarak İran destekli milisleri hedef seçti. Irak'tan gelen ve Badiye bölgesinden Şam'a giden milis konvoyları DEAŞ'lıların saldırılarına uğradı. En az 4 konvoyu vuran DEAŞ'lılar İran milis güçlerine ağır kayıplar verdirdi.
 
60 ARAÇLIK KONVOY
 
ABD ise PKK/YPG'nin DEAŞ'lıları bırakmasıyla artan saldırıları gerekçe göstererek Suriye'de yeniden operasyon başlattığını yazılı bir açıklamayla duyurdu. İlk defa Kürtçe olarak da yayınlanan mesajda, DEAŞ'a karşı 'daha geniş çaplı ve şiddetli operasyonun başladığı ve devam edeceği' ifade edildi. Bu açıklamanın ardından Amerikan güçleri Suriye'deki askeri varlığını artırmaya başladı. Önceki gün Irak'tan Türkiye'ye 60 araçlık bir konvoy sevk edildi.
 
(Yeni Şafak)

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Ev almak için en avantajlı dönem

Ev almak için en avantajlı dönem

The Simpsons'dan kötü haber

The Simpsons'dan kötü haber

Bu kafede mekan sahibi kirpiler

Bu kafede mekan sahibi kirpiler
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA