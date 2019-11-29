ABD'nin yeni 'DEAŞ' tiyatrosu devrede! Terör eylemleri yeniden başladı

Çekileceğini açıklayıp bazı askeri üsleri Rusya'ya devrettikten sonra Suriye'de kalmaya karar veren ABD, terör örgütü PKK/YPG ile birlikte yeni bir DEAŞ tiyatrosunu sahneye sürdü. PKK/YPG kamplar ve cezaevlerinde tuttuğu DEAŞ'lıları bir bir salarken ABD, DEAŞ'a karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını ilan etti. Batılı ülkelerin Suriye'deki yegâne varlık nedeni DEAŞ, kendisine verilen görevi harfiyen yerine getirerek İran destekli milislere ardı ardına baskınlar düzenlemeye başladı. PKK-DEAŞ tiyatrosuyla Suriye kuzeyinde yıllardır izlediğimiz oyun, şimdi daha güneyde ikinci kez icra ediliyor.

400 DEAŞ'LI SALIVERİLDİ

ABD ve PKK'nın işgaline zemin hazırlayan DEAŞ, Suriye'deki karmaşık kurgunun yine ana oyuncusu yapıldı. Ankara'nın "PKK/YPG Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı" açıklamasından 10 gün sonra benzer bir haber Deyrizor'dan geldi. Terör örgütü, önceki gün Hol Kampı'nda bulunan 400'ü aşkın DEAŞ'lıyı serbest bıraktı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup çarşamba günü öğleden sonra otobüslerle kamplardan ayrıldı.