Fayez Esmer, Deir el Zor bölgesin de askeri hareketliliğin ciddi oranda arttığını ve İran destekli milislere ait noktaların sistematik saldırı altında olduğunu belirtti.

İKİ CEPHEDEN EŞZAMANLI SALDIRI PLANI

Rakka, Deir el Zor ve Haseke’den 25 bin kişilik güçle saldırı planı yapan PKK-ABD ittifakı, Ürdün sınırında yer alan Tenef ABD Üssü’nden de güney cephesini açarak kıskaç taktiği ile İran güçleri ve Esed askerlerini bölgeden çıkarmayı hedefliyor. Tenef cephesinin idaresi için Esed Ordusu’ndan ayrılarak Mısır’a yerleşen General Hüsam el Avvak ile anlaşan Pentagon, Rakka, Deir el Zor, Haseke bölgeleri için Suriyeli muhalif grup komutanları ile gizli görüşmeler yürütüyor.

Tenef ( Güney) cephesinde Hüsam Hüsam el Avvak’ın yardımcılığına ise rejim ordusun ayrılan Yarbay Muhanned el Tanna getirildi. Yeni Şafak'a bilgi veren askeri kaynaklar, Güney cephesinde 6 binden fazla asker olduğunu ve operasyon için Eylül ayı içerisinde Amman'da 2 ayrı gizli toplantı düzenlendiğini belirtiyorlar. Pentagon ve CIA, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Fırat Kalkanı, İdlib ve Afrin’de bulunan bazı muhalif komutanlara bize katılın teklifi götürdü.