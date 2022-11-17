Abdullahiyan: İran, Libya ya da Sudan değil

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran'da iç savaş, yıkım ve parçalama planları yapan güvenlik servisleri, sahte İsrail rejimi ve bazı Batılı siyasetçiler, İran'ın Libya ve Sudan olmadığını bilmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, "düşmanların İran'ın bütünlüğünü ve kimliğini hedef aldığını ancak halkın basiretinin düşmanı hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etti.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak dün akşam ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsfahan kentinde de eş zamanlı olarak güvenlik güçlerine yönelik motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden 2 kişi ölmüştü.

İran yönetimi, iki aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.