ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

star.com.tr 29.12.2019 10:04 - Güncelleme: 29.12.2019 10:05

Rusya ve Çin'in tatbikatlara katılımı ile ilgili yaptığı açıklamaların ardında, tatbikata bir gün kala Pentagon'dan bir açıklama geldi. ABD'nin uluslararası sularda serbest dolaşım ve serbest ticaret akışını sağlamak için ortakları ve müttefikleri ile çaba gösterdiğini belirten Pentagon sözcüsü Sean Robertson, bölgeyi yakından izlediklerini ifade etti.







İRAN'DAN CASUSLUK FAALİYETLERİNE KARŞI UYARI

Çin ve Rusya ile yapılan ortak tatbikatlarının 'korsanlıkla ve terörle mücadele' taktiklerine odaklandığını belirten Habibollah Sayyari, tatbikat bölgesine casusluk amaçlı yaklaşacak potansiyel düşmanları uyardı.

Sayyari yaptığı açıklamada 'Ortak bir savaş oyunu bu ve şaka değil. Birçok ülke kesinlikle burada ne olduğunu bilmek istiyor. Casusları da harekete geçti. Geçmişte böyle bir yeteneğe sahip olduğumuzu kanıtladığımız gibi, yine casus gemi ve uçakları vuracağız.' ifadelerini kullandı.





İranlı komutan casusların olası kimliği ile ilgili ayrıntılı bilgi vermese de, akıllara Pentagon sözcüsü Sean Robertson'ın Perşembe günü yaptığı açıklama geldi.





Tatbikatın başlangıcında bir açıklama yayımlayan Tuğamiral Gulam Rıza Tahani, "Bu tatbikatın mesajı barış, dostluk ile işbirliğimiz ve birliğimiz sayesinde kalıcı güvenlik… Ve sonucu da İran'ın tecrit edilemeyeceğini göstermek olacak" ifadelerini kullanmıştı.





İran ile 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı olarak çekilen ABD, Washington ile Tahran arasında ilişkilerin daha kötüye gitmesine neden oldu.





ABD, Umman Körfezi'ndeki iki Suudi petrol tankerleri de dahil dört ticari gemiye yapılan saldırılarla ilgili İran'ı suçladı.

Haziran ayında, iki petrol tankerinin Umman Körfezi'ni geçerken uğradığı saldırı sonrası, ABD yine Tahran'ı işaret etti. İran'ın kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini ileri süren ABD, bu gerekçeyle bir deniz güvenlik misyonu başlatırken Ortadoğu'daki askeri varlığını artırdı.





Washington yönetimi, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise saldırı düzenlenen ve Yemenli Husi milislerin üstlendiği saldırıdan da İran'ın sorumluğu olduğunu açıkladı.

Tahran ise bu iddiayı ve Basra Körfezi'ndeki petrol tankerlerine düzenlenen esrarengiz saldırılarda sorumluluğu olduğunu şimdiye kadar reddetti.





'SORUNUN ÇÖZÜMÜ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ'

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Vekili Thomas Modly geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tahran'ın daha fazla “yaramazlık” peşinde olduğuna şüphe duymadıklarını ve rejim değişikliğinin sorunun tek çözümü gibi göründüğünü ifade etti.