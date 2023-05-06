İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü
Dünya

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü

Güney Kore'de ABD'ye ait olduğu belirtilen F-16 savaş uçağı düştü.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü
ABONE OL

Güney Kore'de konuşlu ABD Hava Kuvvetleri'ne (USFK) ait bir F-16 savaş uçağının başkent Seul'un güneyindeki Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü yakınındaki bir tarım arazisine düştüğü açıklandı. Uçağın pilotunun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı bildirildi.

ABD 51. Hava Filosu'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 09.45 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, rutin eğitim faaliyeti kapsamında uçuşu gerçekleştiren pilotun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Tarım arazisine düştükten sonra alev alan uçağın düşüş nedenini öğrenmek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. Kazada herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.