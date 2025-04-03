ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüler

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Seri, Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti üzerinde "düşmanca faaliyetlerde bulunan" ABD'ye ait MQ-9 İHA'yı düşürdüklerini söyledi.

Yerli üretim karadan havaya füzeyle İHA'nın düşürüldüğünü söyleyen Seri, bunun son 72 saat içinde düşürülen 2. MQ-9 tipi İHA olduğunu aktardı.

Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri MQ-9 İHA sayısının 17'ye yükseldiğini belirtti.

- YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.