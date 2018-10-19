ABD helikopteri uçak gemisine düştü
Filipin Denizi'nde seyreden ABD Donanmasına ait uçak gemisine helikopter düştü.
- İHA
Filipin Denizi'nde seyreden nükleer enerjili USS Ronald Reagan uçak gemisine, Sikorsky MH-60 Seahawk model helikopter kalkışından kısa bir süre sonra düştü.
ABD Donanmasından yapılan açıklamada, kaza yapan personelin yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Ayrıca kazaya rağmen geminin kullanılabilir durumda ve uçuşlara uygun olduğu belirtildi.
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