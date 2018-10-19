Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD helikopteri uçak gemisine düştü

Filipin Denizi'nde seyreden ABD Donanmasına ait uçak gemisine helikopter düştü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filipin Denizi'nde seyreden nükleer enerjili USS Ronald Reagan uçak gemisine, Sikorsky MH-60 Seahawk model helikopter kalkışından kısa bir süre sonra düştü.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, kaza yapan personelin yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Ayrıca kazaya rağmen geminin kullanılabilir durumda ve uçuşlara uygun olduğu belirtildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA