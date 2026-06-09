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Dünya

ABD'ye ''Apache'' darbesi! İran mı düşürdü?

ABD ordusuna ait 'Apache' tipi bir helikopterin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü duyuruldu. Helikopterin İran tarafından vurularak mı düşürüldüğü yoksa teknik bir arıza mı yaşadığı konusunda açıklama yapılmadı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 08:09 - Güncelleme:
ABD'ye ''Apache'' darbesi! İran mı düşürdü?
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ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü bildirdi.

Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı. "Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını vurguladı.

Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

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