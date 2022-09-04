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Dünya

ABD'ye çağrı yaptılar: Füze satışını iptal edin

Çin'in Washington Büyükelçisi Sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin Tayvan'a füze satışına onay vermesine tepki göstererek, 'Tayvan'a füze satışı onayını derhal iptal edin' dedi.

IHA4 Eylül 2022 Pazar 13:40 - Güncelleme:
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ABD'nin geçtiğimiz cuma günü Tayvan'a Harpoon gemisavar füzeleri ve Sidewinder kısa menzilli havadan havaya füzeler de dahil olmak üzere 1,1 milyar doları değerindeki füze satışını onaylamasının ardından, Çin'den tepki geldi. Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a füze satışı onayını "derhal iptal etmesi" gerektiğinin altını çizdi. Liu açıklamasında, "ABD'nin Tayvan'a füze satışı, Tayvan Boğazındaki barışa zarar veriyor ve aynı zamanda Çin'in iç işlerine de karışmış sayılıyor. Bu karar uluslararası hukuka ve temel ilkelere aykırıdır. Çin, bu durumun gelişmesine bağlı olarak meşru ve gerekli karşı önlemleri kararlılıkla alacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ise dün yaptığı açıklamada Tayvan için onaylanan satışların, ABD'nin uzun süredir devam eden politikasını yansıttığını ve bu tür satışların "Tayvan'ın güvenliği için gerekli" olduğunu ifade etmişti.

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