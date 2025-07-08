Yabancı basında yer alan habere göre, Peru, hava savunma stratejisinde önemli bir değişime ve Amerikan ve Fransız havacılık devlerine darbe vuran bir hamle olan 24 Saab JAS 39 Gripen E savaş uçağı satın alma kararını duyurdu. Lockheed Martin'in F-16 Block 70 ve Dassault'un Rafale F4'ünden gelen rekabetçi teklifleri geride bırakan 3,5 milyar dolarlık anlaşma, Peru'nun Sovyet dönemi MiG-29'ları ve Fransız Mirage 2000'lerinden oluşan yaşlanan filosunu modernize etmeyi amaçlıyor.

Mirage 2000'in hizmetinin 40. yıl dönümünü kutlamak için Peru Hava Kuvvetleri üssünde konuşan Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, anlaşmayı ulusal güvenlik ve kalkınma için bir temel taşı olarak nitelendirdi. Karar, İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson'un 10 Temmuz'da Lima'ya yapacağı ziyarette resmi bir anlaşmanın kesinleşmesi beklenen uzun bir değerlendirmenin ardından geldi.

ABD için anlaşma, İsveç merkezli Saab şirketinin bölgede başka bir dayanak noktası elde etmesiyle Latin Amerika savunma pazarındaki etkisine dair soruları gündeme getiriyor.

40 YILI AŞKIN HİZMETTELER

Peru Hava Kuvvetleri, şu anda 11 Mirage 2000P jeti, sekiz MiG-29, sekiz Su-25 kara saldırı uçağı ve 20 Cessna A-37 Dragonfly hafif saldırı jeti karışımını işletmektedir; bunların çoğu 40 yılı aşkın süredir hizmettedir. Tarihsel olarak önemli olsalar da bu platformlar sınırlı operasyonel kullanılabilirlik ve güncel olmayan teknolojiyle mücadele etmektedir ve bu da Peru'yu hava savunmasından engebeli And Dağları arazisinde kara desteğine kadar çeşitli tehditleri ele alabilecek modern çok rollü bir avcı uçağı aramaya yöneltmiştir.

Peru Savunma Bakanı Walter Enrique Astudillo Chávez'in de teyit ettiği üzere, gelişmiş aviyonikleri ve düşük işletme maliyetleriyle Gripen E, 2024 yılında ciddi bir şekilde başlayan rekabetçi ihale sürecinde öne çıkan isim oldu.

GRİPEN E GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP

4.5 nesil çok amaçlı bir avcı uçağı olan Saab JAS 39 Gripen E, Peru'nun hava savunma yetenekleri için bir sıçramayı temsil ediyor. Daha önceki Gripen varyantlarında kullanılan F404'ün bir türevi olan tek bir General Electric F414G motoruyla güçlendirilen jet, 22.000 pound itme gücü sağlıyor ve Mach 2.0 azami hız ve yaklaşık 800 mil muharebe yarıçapı sağlıyor.

Delta kanat ve kanard konfigürasyonu, fly-by-wire kontrolleriyle bir araya gelerek olağanüstü manevra kabiliyeti sağlar ve bu sayede Peru'nun kıyı bölgelerinden yüksek irtifadaki And Dağları platolarına kadar çeşitli operasyonel ortamları için oldukça uygundur. Leonardo tarafından geliştirilen Gripen E'nin Raven ES-05 Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarı, 100 mili aşan mesafelerde aynı anda birden fazla tehdit ile mücadele edebilen üstün hedef tespiti ve takibi sunar.

Uçağın silah takımı da aynı şekilde çok yönlüdür ve çok çeşitli hava-hava ve hava-kara silahlarını destekler. Bunlar arasında, görsel ötesi menzil yetenekleriyle bilinen uzun menzilli Meteor füzesi, kısa menzilli IRIS-T ve yakın çatışmalar için Amerikan yapımı AIM-9X Sidewinder bulunur. Gripen E, kara saldırısı için AGM-65 Maverick füzeleri, GBU serisi hassas güdümlü bombalar ve Peru'ya sağlam saldırı yetenekleri sağlayan Taurus KEPD 350 seyir füzesi taşıyabilir.

Saab, Gripen E'nin hızlı yazılım güncellemeleri ve yeni teknolojilerin entegrasyonunu sağlayan modüler aviyonik mimarisini vurgular. Bu esneklik, jetin maliyetli revizyonlar olmadan ortaya çıkan tehditlere uyum sağlayabilmesini sağlar; bu da Peru gibi bütçe bilincine sahip bir ülke için önemli bir avantajdır. Uçağın kalkış için sadece 500 metre ve iniş için 600 metre gerektiren düşük lojistik ayak izi, Peru'nun uzak bölgelerinde yaygın bir özellik olan sade havaalanları için idealdir.

GRİPEN E'NİN UÇUŞ MALİYETİ

Saab, Gripen E'nin uçuş saati başına operasyonel maliyetinin, Rafale'nin 16.500 dolarına kıyasla yaklaşık 4.700 dolar olarak sınıfının en düşüklerinden biri olduğunu iddia ediyor. Bu uygun fiyat, sözleşme imzalanmasından itibaren 24 aylık bir teslimat zaman çizelgesiyle birleştiğinde (rakipleri için 60 ay ile karşılaştırıldığında) Peru'nun kararında büyük rol oynamış olabilir.