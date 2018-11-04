ABD’ye geçmek amacıyla Meksika sınırına gelen göçmenleri durdurmak için güvenlik önlemleri arttırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Avrupa ülkelerinden ABD’ye geçmek amacı ile Meksika sınırına gelen göçmenleri durdurmak için sınırda aldığı güvenlik önlemlerini arttırdı. Hükümetin, bölgedeki asker sayısını arttırdığı, gümrük kontrollerini sıklaştırdığı, olası kaçak geçişleri engellemek için tatbikatlar gerçekleştirdiği ve bölgedeki bazı yerlere dikenli tel çektiği öğrenildi.

Çarşamba günü başlayan ve artarak devam eden ABD Kuvvetlerinin tatbikatları, Pharr-Reynosa Köprüsü’nde gümrükten geçmeye çalışan insanlar arasında korku ve şaşkınlığa yol açtı. Yapılan ilk tatbikat sırasında, ABD askerlerinin gümrüklerin merkezi şeritlerine ulaştığı ve daha sonra bir helikopter pisti kurduğu öğrenildi. ABD’li yetkililer, Meksika ve ABD basınıyla konuya ilişkin ‘Bir durumun ortaya çıkması halinde, sınırın kapanmasını sağlayacak bir hazırlık içindeyiz’ bilgisini paylaştı.

Meksika’daki El Maana gazetesine konuşan, Gümrük ve Sınır Korumasında (CBP) görevli bir yetkili asker sayısının 2 bin 600’dan daha fazla olduğunu açıkladı. Yetkili ayrıca ABD’ye ulaşmak isteyen göçmenlerin durdurulması için planlama, mühendislik desteği, ekipman ve kaynakların hazır olduğunu duyurdu.