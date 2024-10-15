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Dünya

ABD'ye giden uçakta bomba tehdidi! Kanada'ya acil iniş yaptı

Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait bir yolcu uçağının ABD'ye seferi sırasında internet üzerinden 'bomba tehdidi' alması nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptığı bildirildi.

AA15 Ekim 2024 Salı 20:20 - Güncelleme:
ABD'ye giden uçakta bomba tehdidi! Kanada'ya acil iniş yaptı
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Air India'dan yapılan açıklamada, "AI127" sefer sayılı uçağın ABD'nin Chicago kentine gitmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalandığı belirtildi.

İnternette paylaşılan bir bomba tehdidi üzerine uçağın Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptığı ifade edilen açıklamada, Air India ve Hindistan merkezli başka hava yolu şirketlerinin de son günlerde tehdit aldığı kaydedildi.

Açıklamada, daha sonra bu tehditlerin sahte olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), uçakta mürettebat dahil toplam 211 kişinin bulunduğunu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindistan'ın NDTV kanalındaki habere göre, son 48 saatte sahte bomba tehditleri alan Hindistan merkezli farklı hava yolu şirketlerine ait 10 uçağın bazılarının seferleri durduruldu bazıları ise acil iniş yaptı.

Tehditler, Kanada hükümetinin, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında Hint diplomatlarını "ilgili kişiler" olarak nitelendirmesin ardından geldi.

Hindistan, soruşturmadaki iddiaları "akıl almaz" şeklinde niteleyerek şiddetle reddettiğini bildirmişti. Kanada ve Hindistan, olayların ardından birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Hindistan'ı, Kanada topraklarında vatandaşlarına yönelik şiddet kampanyasını desteklemekle suçlamıştı.

  • Air India
  • bomb threat
  • emergency landing

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