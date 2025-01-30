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Dünya

ABD'ye göre Gazze'nin yeniden imarı 10 ila 15 yıl sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in 471 gün boyunca saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin yeniden imarının 10 ila 15 yıl sürebileceğini belirtti.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 22:29 - Güncelleme:
ABD'ye göre Gazze'nin yeniden imarı 10 ila 15 yıl sürebilir
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Witkoff, İsrail'in Walla haber sitesine verdiği röportajda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu dün ziyaret eden ve bölgeyi helikopterle havadan da inceleyen Witkoff, İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze'de neredeyse geriye hiçbir şey kalmadığını dile getirdi.

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Witkoff, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye döndüğünü ancak bölgede ne su ne de elektrik olduğunu kaydetti.

Gazze'deki enkazın kaldırılmasının yaklaşık 5 yıl zaman alacağını tahmin ettiğini belirten Witkoff, Gazze'nin yeniden imarının 10 ila 15 yıl arasında zaman alacağını söyledi.

"GAZZE'DE AYAKTA KALAN BİR ŞEY YOK"

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e sürülmesine ilişkin açıklaması sorulan Witkoff, bu konuyu ABD Başkanı'yla görüşmediğini aktardı.

Witkoff, bölgeye yaptığı ziyarette Gazze'nin "yaşanılamaz" bir yer olduğunu gördüğünü dile getirerek, "(Gazze'de) Ayakta kalan hiçbir şey yok. Çok sayıda patlamamış mühimmat var. Orada yürümek güvenli değil. Çok tehlikeli." ifadesini kullandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile varılan ateşkes sürecine "sadık" olduğunu savunan Witkoff, söz konusu ateşkesin birinci aşaması tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes sürecini ele almak için dün İsrail'e gelmiş ve Netanyahu'nun aralarında olduğu İsrailli yetkililerle görüşmüştü.

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