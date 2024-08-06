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Dünya

ABD'ye göre Orta Doğu'da ufukta savaş görünmüyor

Lübnan, İsrail ve İran hattında gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Orta Doğu'da geniş çaplı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inandıklarını ifade etti.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
ABD'ye göre Orta Doğu'da ufukta savaş görünmüyor
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Singh, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Singh, ABD askeri birliklerinin, ABD kuvvetlerinin korumasını geliştirmek, İsrail'in savunmasına verilen desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli beklenmedik durumlara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak için Orta Doğu'da görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

"İran ve vekillerinin, İsrail'e karşı bir saldırısının yakın olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan Singh, "Bunu kesinlikle görmek istemiyoruz. Bölgedeki gerilimi azaltmanın en iyi yolunun, ABD'li rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak ateşkes anlaşmasının uygulamaya konulması olduğuna inanıyoruz. Daha geniş bir bölgesel çatışma görmek istemiyoruz ve bu nedenle 8 Ekim'den bu yana caydırıcılık mesajı vermek için bölgeye ek kuvvetlerimizi gönderdik. Hala daha geniş bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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