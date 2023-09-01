ABD'ye göre Rusya-Çin ittifakı ''en büyük tehdit''

ABD Kongresi heyetiyle İsveç'i ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşen McCaul, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şi ve Putin arasındaki ittifaka dair endişe duyduğunu belirten McCaul, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa ve Pasifik'e yönelik bu denli büyük çaplı tehdit görmemiştik." ifadelerini kullanarak, söz konusu ittifakı "içinde bulundukları büyük güç rekabetinde özgür dünya için büyük bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

McCaul, İsveç'in ekim ayına kadar NATO'ya katılmasını beklediğini ifade ederek, Finlandiya ve İsveç'in NATO'da yer almasıyla İttifak'ın "daha güçlü ve kenetlenmiş" bir yapı haline geleceğini söyledi.

ABD Kongresi heyeti, bir sonraki durakları olan Hollanda'da, hükümet yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüşecek.