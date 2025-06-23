İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2025 Pazartesi / 27 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7314
  • EURO
    45,6699
  • ALTIN
    4299.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'ye Irak göndermesi: Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz''
Dünya

ABD'ye Irak göndermesi: Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz''

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İran'daki nükleer tesislere saldırılarla ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali arasındaki benzerlikler olduğunu belirterek 'Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz.' dedi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 11:19 - Güncelleme:
ABD'ye Irak göndermesi: Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz''
ABONE OL

Sanders, Texas eyaletinde katıldığı etkinlikteki konuşmasında ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarda kullandığı dilin, Netanyahu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ın işgali öncesi kullandığı ifadeler arasındaki benzerliğe dikkati çeken Sanders, "George Bush, 'Saddam (Hüseyin) rejimi nükleer bomba istiyor' dedi ve bir saldırıyı savundu." diye konuştu.

"O SAVAŞ, YALAN ÜZERİNE KURULMUŞTU"

Sanders, "(O dönem) Hiç kitle imha silahı bulunamadı. O savaş, yalan üzerine kurulmuştu ve 4 bin 500 genç Amerikalının yaşamına, 32 bin yaralıya ve trilyonlarca dolara mal oldu." ifadelerini kullandı.

"Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor. Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." diyen Sanders, ABD'nin iç sorunlarına odaklanması ve İran'a karşı savaşa girmemesi gerektiğini vurguladı.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİ GREENE, İRAN'A SALDIRIYI ELEŞTİRDİ

Öte yandan, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a saldırıları eleştirdi.

Greene, düzensiz göçmenlerin ve fentanil sorununun önemine dikkati çekerek kartellerle mücadelede ABD'nin "sığınak avcısı bombalar kullanmadığını" belirtti.

"ARTIK YETER"

"Kendimi bildim bileli ülkemizin dış politika sebeplerinden dış politika çıkarları için yabancı topraklarda savaşa gitmesini izliyorum." ifadesini kullanan Greene, bu savaşların trilyonlarca dolara ve can kayıplarına mal olduğunu kaydetti.

Greene, "İsrail'in kendini savunmasını desteklediğini" belirterek "Nükleer silahlı İsrail'in savaşlarına katılmak ya da fonlamak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki nükleer tesislere saldırı sonrası ülkedeki güvenlik uyarılarına dikkati çeken Greene, "Amerika'nın savaşa gitmesi için taleplerin sona ermesini dilediğini" dile getirerek "Artık yeter." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

  • Bernie Sanders
  • İran nükleer
  • Irak işgali

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.