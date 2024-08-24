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Dünya

ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinde yeni gelişme

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aracıyla Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi hakkında yeni bir gelime yaşandı.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinde yeni gelişme
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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Savcılık Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunulmasını istedi.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor.

Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur'un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi. Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur'un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunmasını talep etti.

Savcılık Cihantimur'un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti. Savcılık, Cihantimur'la ilgili son bir iade duruşmasının yapılması ancak Türkiye'nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cihantimur'un avukatları yeniden tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkemeye sunulan psikiyatri raporu için gizlilik talep eden avukatlar Cihantimur'un annesinin ABD'ye gitme kararına itaat ettiği savunmuştu.

  • Timur Cihantimur
  • Oğuz Murat Aciye
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