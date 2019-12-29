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Dünya

ABD'ye 'karşı hamle'yi görüştüler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesini görüştü.

AA29.12.2019  23:05 - Güncelleme: 29.12.2019  23:08

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Almanya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu dahil krizin çözümünde siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının uygun olacağı vurgulandı.

Suriye meselesine de değinilen görüşmede, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gaz transit anlaşması ile ilgili müzakere süreci de ele alındı.

Ukrayna ile ayrılıkçılar arasında gerçekleştirilen esir değişiminin de olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

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