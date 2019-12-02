ABD'ye net mesaj: Yaptıklarınızın bedeli olarak kabul edin

Çin, ABD'nin Hong Kong'la ilgili kabul ettiği tasarıya cevap olarak, ABD uçakları ve savaş gemilerinin Honk Kong'u ziyaret etme taleplerini askıya aldığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Demokrasi için Ulusal Bağış, Ulusal Demokratik Enstitü ve Ulusal Cumhuriyetçi Demokrasi Enstitüsü gibi ABD merkezli sivil toplum örgütlerine, Hong Kong'da şiddet olaylarını destekledikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada ABD'ye ''Çin'in iç meselelerine müdahale etmekten vazgeç'' çağrısı yinelendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bazı örgütlerin Hong Kong’da şiddet yanlılarını desteklediğini ve onları, suç ve ayrılıkçı eylemlerde bulunmaya teşvik ettiğine dair kanıtlarının olduğunu belirtti.

Chunying, söz konusu kararların bu yapılanların bir bedeli olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgularken, ''Hong Kong’daki mevcut huzursuzluğun sorumluluğunu üstlenmelisiniz.'' dedi.