ABD’ye orduyla meydan okudu!
Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesinde darbe sürecine karşı orduya başvurdu. Başkent Caracas’taki askeri üsleri ziyaret eden Maduro, komutanlardan direniş sözü aldı.
Kendisini ‘geçici devlet başkanı ilan eden’ muhalif kukla lider Juan Guaido’yu tanıyarak darbe sürecini başlatan ABD ile Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro arasındaki mücadele ordu üzerindeki hakimiyet savaşına dönüştü. Kukla Guaido Amerikan medyası için kaleme aldığı makalede Venezuelalı generallerle darbe pazarlığına oturduğunu duyururken, Maduro ise askeri üssü gezerek ordudan başkomutana sadakat yemini istedi.
Ülkede önceki gün CIA destekli muhaliflerin sokak gösterileri düzenlediği sırada Başkan Maduro, Fort Tiuna askeri üssünü ziyaret etti. Burada Genelkurmay Başkanı Luis Ceballos tarafından karşılanan Maduro, askerlere “Vatanınızı seviyor musunuz? Başkomutanınızı savunacak mısınız?” şeklinde sorular yöneltti. Askerler de Maduro’ya “Evet, başkomutanım” diyerek darbecilerin hevesini kursağında bıraktı.
VİETNAM’I HATIRLATTI
Üste kısa bir konuşma yapan Maduro, “Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak’ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor. Bu yüzden sizleri bilinçli olmaya, Trump’ın darbesine izin vermemeye çağırıyorum” dedi. Washington’ın Soğuk Savaş dönemindeki Vietnam Savaşı’nı hatırlatan Venezuela lideri, “Eğer ABD, bize müdahale etmeye kalkarsa, hayal ettiğinden daha kötü bir Vietnam ile karşılaşır” diye konuştu.
DARBE PAZARLIĞI
Öte yandan, Beyaz Saray’ın desteklediği kukla muhalif lider Juan Guaido da darbe planında istediği sonucu alamayınca orduya yöneldi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi için bir yazı kaleme alan Guaido, Venezuela ordusunun üst kademesiyle gizli darbe pazarlıkları sürdürdüklerini itiraf etti. Guaido, NYT’deki makalesinde, askerlere af yasası çıkaracaklarını belirterek “Ordunun, Maduro’dan desteğini çekmesi hükümette değişim için önemli” ifadelerine yer verdi.
2 Şubat’ta sokakta hesaplaşacaklar
Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da CIA destekli muhaliflerin 2 Şubat’ta sokağa çıkma kararına Maduro yanlılarından yanıt gecikmedi. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, muhalefetin büyük gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yaptı. 2 Şubat’ın, Venezuela’nın Maduro’nun selefi Hugo Chavez’in iktidara gelişinin 20. yılı olduğunu hatırlatan Cabello, “Bolivarcı devrimin yıl dönümü ve ben evimde oturmam. Biz kazanacağız” dedi.
Kukla lideri AP de tanıdı
Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden muhalif lider Juan Guaido’yu tanıma kararı aldı. AP’nin Brüksel’deki “Venezuela’da durum” başlıklı oturumunda önceki gün Latin Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, dün de karar tasarısını oyladı. Oylama sonucunda, ‘Guaido’yu Venezuela Anayasası’nın 233’üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan’ tasarı 104’e karşı 439 oyla kabul edildi. Tasarıda, ‘ülkedeki mevcut yönetime insan hakları ihlallerine bir an önce son verilmesi’ çağrısında bulunuldu. Böylece Avrupa Birliği üyeleri de darbeye destek vermiş oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.