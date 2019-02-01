ABD’ye orduyla meydan okudu!

Kendisini ‘geçici devlet başkanı ilan eden’ muhalif kukla lider Juan Guaido’yu tanıyarak darbe sürecini başlatan ABD ile Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro arasındaki mücadele ordu üzerindeki hakimiyet savaşına dönüştü. Kukla Guaido Amerikan medyası için kaleme aldığı makalede Venezuelalı generallerle darbe pazarlığına oturduğunu duyururken, Maduro ise askeri üssü gezerek ordudan başkomutana sadakat yemini istedi.

Ülkede önceki gün CIA destekli muhaliflerin sokak gösterileri düzenlediği sırada Başkan Maduro, Fort Tiuna askeri üssünü ziyaret etti. Burada Genelkurmay Başkanı Luis Ceballos tarafından karşılanan Maduro, askerlere “Vatanınızı seviyor musunuz? Başkomutanınızı savunacak mısınız?” şeklinde sorular yöneltti. Askerler de Maduro’ya “Evet, başkomutanım” diyerek darbecilerin hevesini kursağında bıraktı.

VİETNAM’I HATIRLATTI

Üste kısa bir konuşma yapan Maduro, “Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak’ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor. Bu yüzden sizleri bilinçli olmaya, Trump’ın darbesine izin vermemeye çağırıyorum” dedi. Washington’ın Soğuk Savaş dönemindeki Vietnam Savaşı’nı hatırlatan Venezuela lideri, “Eğer ABD, bize müdahale etmeye kalkarsa, hayal ettiğinden daha kötü bir Vietnam ile karşılaşır” diye konuştu.

DARBE PAZARLIĞI

Öte yandan, Beyaz Saray’ın desteklediği kukla muhalif lider Juan Guaido da darbe planında istediği sonucu alamayınca orduya yöneldi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi için bir yazı kaleme alan Guaido, Venezuela ordusunun üst kademesiyle gizli darbe pazarlıkları sürdürdüklerini itiraf etti. Guaido, NYT’deki makalesinde, askerlere af yasası çıkaracaklarını belirterek “Ordunun, Maduro’dan desteğini çekmesi hükümette değişim için önemli” ifadelerine yer verdi.