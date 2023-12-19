ABD'ye rest çektiler: Operasyonlarımızı durduramayacaklar

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu" duyurmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kızıldeniz'deki operasyonlarının "bir meydan okuma ya da güç gösterisi" olmadığını belirten Abdusselam, şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonlarımızın hedefi, Gazze'ye yönelik abluka ve saldırganlığa karşı Filistin halkının yanında olmaktır. Çatışmanın yayılması için çalışanlar, yaptıklarının sonuçlarına katlanır. ABD'nin oluşturduğu ittifak, İsrail'in himayesi içindir ve hiçbir gerekçe olmaksızın Kızıldeniz'i askerileştirmektir. Bu durum, Yemen'in Gazze'ye destek için gerçekleştirdiği meşru operasyonlarını kesinlikle durduramayacaktır."

Abdusselam, ABD'nin kendisinde ittifakla ve ittifaksız İsrail'i destekleme hakkı gördüğüne dikkati çekerek, buna karşılık bölge halklarının da Filistin halkını desteklemek konusunda tam bir meşruiyete sahip olduğunu ve kendilerinin de Gazze'nin yaşadığı büyük zulme karşı Filistinlilerin haklarını savunacaklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.