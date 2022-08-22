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Dünya

ABD'ye resti çekti: Her şeyi yapacağız

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD ile İran arasında gerçekleştirilen nükleer müzakereler sonunda varılacak anlaşmaya bağlı kalmayacaklarını ve Tahran'ın nükleer kapasite elde etmemesi için her şeyi yapacaklarını' söyledi.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
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İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid, Macron ile İran nükleer müzakerelerine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesine ve İran'a daha fazla taviz verilmesine karşı olduklarını ifade eden Lapid, "İsrail, bu anlaşmaya bağlı kalmayacak ve Tahran'ın nükleer kapasite elde etmesini önlemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Lapid, İranlıların nükleer müzakerelere "ya al ya git biçiminde" yeni bir teklifle yaklaştığını Fransa Cumhurbaşkanı'na aktararak, İranlıların daha önceden nükleer programa ilişkin 2015'te imzalanmış Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) yeni maddeleri ekletmeye çalıştığını savundu.

İsrail Başbakanı, bu yeni anlaşmanın "İran'ın terör ağına güçlü yatırım akmasının ve ordusunu güçlendirmesinin önünü açacağını" vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da İran'ın nükleer silah elde etmesinin önlenmesi konusuna bağlılığını vurguladığı ifade edildi.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakerelerde sona gelinirken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen Avrupa Birliğinin (AB) sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda pozitif mesajlar vermişti.

  • İsrail Başbakanı Yair Lapid
  • İran

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