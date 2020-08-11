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Dünya

ABD'ye Rusya'ya: İlk aşıyı bulmak önemli değil

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'den, Rusya'nın aşı açıklamasına karşı önemli olanın “ilk aşıyı” bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 17:32 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:32
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Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, “Bu sabah saatlerinde, korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi” dedi. Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, Rusya’nın açıklamasına ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’den açıklama geldi. Azar, önemli olanın “ilk aşıyı” bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.

Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor” ifadelerini kullandı. Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021’e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.

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