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Dünya

ABD'ye sığınan Ermenistan'a Azerbaycan'dan çağrı: Provokasyonları derhal durdurun

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikatın, Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmamasını umduklarını bildirdi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 17:22 - Güncelleme:
ABD'ye sığınan Ermenistan'a Azerbaycan'dan çağrı: Provokasyonları derhal durdurun
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Bayramov, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle BM'de bir araya geldi.

Ermenistan ile "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" konusunda değerlendirmelerde bulunan Bayramov, tarafların pozisyonlarının "çok yakın" olduğu bazı maddelerin bulunduğunu ancak bazı maddelerde ise "oldukça farklı" noktalarda olduklarını ve bunların daha fazla tartışma gerektiğini kaydetti.

Bayramov, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının, uluslararası hukukun evrensel norm ve ilkelerine dayalı, karşılıklı olarak çalışacak, "tartışmasız, basit ve temel" bir belge olması gerektiğini vurguladı.

"ERMENİSTAN'A ÇAĞRIMIZ, ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SINIRLARINDA PROVOKASYON YAPILMAMASIDIR"

AA muhabirinin, "ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikat faaliyetini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin Bayramov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umuyoruz bu eylemler (tatbikat) Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmaz ve suistimal edilmez. Bu konu doğrudan Azerbaycan'ın pozisyonuyla ilgili değildir ve onlar özgürdür. Ermenistan'a çağrımız, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarında provokasyon yapılmaması, Azerbaycan topraklarında bölücülüğün beslenmemesidir. Ermenistan'ın yasa dışı askeri varlığına yönelik finansmanın ve diğer türdeki desteğin derhal durdurulması, üçlü bildiri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ordunun ve askeri güçlerin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekir."

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