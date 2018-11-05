ABD’ye son 805 kilometre

Honduras’tan başlayan yolculukta, farklı duraklarda gerçekleşen katılımlarla 7 bini geçen ve göç karavanı adı verilen mülteci hareketinden 450 kişi, Mexico City’de geçici barınakların kurulduğu bir stadyuma yerleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sınırdan içeri sokmayacağını ve gerekirse ateş açma emri vereceğini kaydeden göçmenler hakkında açıklama yapan Meksika hükümeti, gelenler için gıda ve su yardımlarının hazır olduğunu duyurdu. Böylece, göçmenler ile en yakın ABD sınırı olan Texas arasındaki mesafe yaklaşık 805 kilometreye indi. Meksika’nın Chiapas, Oaxaca ve Veracruz kentlerini kapsayan güzergahta 500 kilometrelik mesafeye kadar uzanan ve 3 gruptan oluşan konvoy, başkente doğru devam ediyor.