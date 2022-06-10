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Dünya

ABD'ye uçuşlarda yeni dönem: 12 Haziran gecesinden itibaren geçerli olacak

ABD'nin artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden Kovid-19 testi istemeyeceği bildirildi.

AA10 Haziran 2022 Cuma 17:58 - Güncelleme:
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ABD basınına yansıyan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün açıklanması beklenen karar gereği, 12 Haziran gecesinden itibaren ABD'ye diğer ülkelerden gelen haya yolu yolcularından Kovid-19 testi istenmeyecek.

CDC'nin son yaptığı incelemeye göre Kovid-19 testlerinin artık gerekli olmadığına karar verildi. Her 90 günde bir test gereksinimi ihtiyacı yeniden değerlendirilecek ve yeni bir varyant ortaya çıkarsa eski duruma dönülebilecek.

Ocak 2021'den beri yürürlükte olan tedbirin kaldırılmasının hava yolu ulaşımı sektöründe memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

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