İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,762
  • EURO
    9,153
  • ALTIN
    477.55
  • BIST100
    1160.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'ye ulaşma hayaliyle yola çıkıyorlar: Her gün yaklaşık 30'undan haber alınamıyor
Dünya

ABD'ye ulaşma hayaliyle yola çıkıyorlar: Her gün yaklaşık 30'undan haber alınamıyor

Meksika'da her gün ortalama 30 göçmen kayboluyor.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:44
ABONE OL

Yerel basında çıkan haberlere göre, her gün Meksika’dan ABD’ye ulaşma hayaliyle yola çıkan göçmenlerden yaklaşık 30’undan haber alınamıyor.

Mezoamerikan Göçmen Hareketi Başkanı Marta Sanchez, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Meksikalı yetkililerin gerekli önlemleri almada yetersiz kalmasının göçmenlerin ortadan kaybolmasında etkili olduğunu belirtti.

Sanchez, "Meksika'da yaklaşık 2 bin kayıp göçmen var ve bu rakam kaybolan kişilerin yakınlarının şikayetleri sonucunda ortaya çıktı. Resmen bildirilmeyen binlerce insanın olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütlerinin göçmenleri kaçırdığına ve kendilerine karşı gelenleri ise öldürdüğüne vurgu yapan Sanchez, yetkililere bu duruma karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

- YIL BAŞINDAN BU YANA 263 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, yıl başından bu yana Meksika ile ABD sınırlarını geçmeye çalışan 263 göçmen hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.