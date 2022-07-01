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Dünya

ABD'ye yeni göç dalgası! Binlerce kişi sınıra doğru yola çıktı

Meksika'da en az 3 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesi ABD'ye doğru yola çıktı. ABD'ye doğru yola çıkan göçmenler, ilk etapta yürüyerek 42 kilometre uzaklıktaki Meksika'nın Huixtla şehrine ulaşmak istediklerini belirtti.

IHA1 Temmuz 2022 Cuma 22:07 - Güncelleme:
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Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinden çoğunluğu Venezuela ve Orta Amerikalı göçmenlerin oluşturduğu kafile, bu sabah erken saatlerde yola çıktı. ABD'ye doğru yola çıkan göçmenler, ilk etapta yürüyerek 42 kilometre uzaklıktaki Meksika'nın Huixtla şehrine ulaşmak istediklerini belirtti. Göçmenler, Meksikalı yetkililerden ABD sınırına doğru yolculuklarında ülkede yasal seyahat etmelerini sağlayan izin belgeleri ile vize talep ettiklerini ifade etti. Şu ana kadar 25 kilometre yürüyerek Huehuetan kentine ulaşan göçmen kafilesine, Meksikalı güvenlik güçleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Meksikalı yetkililer, Huehuetan kentinde Ulusal Göç Enstitüsü ve Ulusal Muhafızların hazır bulunduğunu ve göçmenlerle ilk diyaloğun kurulması için çalışacaklarını ifade etti.

Meksika'da en son 24 Haziran'da 4 binden fazla göçmenden oluşan bir kafile Tapachula şehrinden yola çıkmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü ABD'nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio şehrinde 67 göçmen bir tırın kasasında kilitli halde terk edilmiş, 39 santigrat dereceyi aşan sıcak hava şartları nedeniyle tırın kasasında mahsur kalan göçmenlerden 53'ü hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ABD, Meksika, Guatemala ve Honduraslı yetkililer bir araya gelerek, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için ortak çalışma kararı almıştı.

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