ABD'yi birbirine katan iki çocuk önce traktör çaldı, ardından uçak kaçırdı
ABD'de iki çocuk, kaçırdıkları traktörle özel bir havaalanına giderek burada Cessna tipi bir uçağı kaçırıp yaklaşık 50 kilometre uçtuktan sonra polis ekiplerince yakalandı.
ABD'nin Utah eyaletinde 14 ve 15 yaşlarında olduğu belirlenen iki çocuk, çaldıkları bir traktörle özel bir havaalanına gitti.
Burada Cessna tipi hafif motorlu bir uçağı kaçıran ikili, otoban üzerinde 50 kilometre uçtuktan sonra başarılı bir iniş gerçekleştirdi.
Traktör ve uçak kullanmayı nasıl başarılı bir şekilde gerçekleştirebildikleri soru işareti olan çocuklar, iniş yaptıkları noktada polis ekiplerince gözaltına alındı.
Uintah Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
(aksam.com.tr)
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