Dünya

ABD'yi kahreden tablo: Savaşın faturası çok ağır oldu

ABD'nin yalnızca birkaç günde sonuç alacağını umduğu İran savaşı karşılıklı sert misillemelerle sürüyor. ABD'nin her geçen gün asker ve para kaybı artıyor. ABC News ve The Wall Street Journal kaynaklı haberlere göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında yüzlerce asker yaralandı, milyarlarca dolarlık zayiat oluştu.

AA27 Mart 2026 Cuma 18:36
ABC News'e konuşan ABD'li yetkililer İran'a karşı saldırılar hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, İran'a karşı saldırılarda şu ana kadar 303 askerin yaralandığını, bunlardan 273'ünün tedavi olarak görevine döndüğünü, 10'unun ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesine konuşan eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster, ABD'nin şu ana kadar İran'a karşı saldırılarda 1,4 milyar-2,9 milyar dolar arasında zarara uğradığını belirtti.

McCuster, zararların çoğunun İran balistik füzeleri ve İHA'ların saldırıları sonucu verildiğini kaydetti.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
