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Dünya

ABD'yi kasırga vurdu: 3 ölü

ABD'nin North Dakota eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
ABD'yi kasırga vurdu: 3 ölü
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Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner, düzenlediği basın toplantısında, North Dakota'da gece kasırganın etkili olduğunu söyledi.

Jahner, North Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında iki farklı bölgede 2 erkek ve 1 kadının kasırga nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel yetkililer, hayatını kaybedenlerden ikisinin kasırgaya evinde yakalandığını belirtti.

Yetkililer, kasırganın North Dakota'daki bir havaalanında da hasara yol açtığını ifade etti.

Ulusal Hava Durumu Servisi Hava Tahmin Merkezi, North Dakota, Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinin kuzey kesimlerinde şiddetli dolu yağışının ve kuvvetli rüzgarın geniş çapta hasara yol açtığını açıkladı.

Hava durumu servisine göre, Minnesota'nın bazı bölgeleri de şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı, gece boyunca Bemidji Bölgesel Havaalanı'nda ölçülen kasırga hızı saatte 171 kilometreye ulaştı.

Yerel yetkililer, bölge sakinlerine uzun elektrik kesintilerine hazır olmaları uyarısı yaptı.

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