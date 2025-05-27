İsrail yönetiminin desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından Nazi toplama kamplarında çekilen sembol bir fotoğrafa benzetildi.

ABD ve İsrail destekli söz konusu vakfın Gazze'de bugün yardım dağıtımına başladığını duyurmasının ardından skandallar peş peşe gelmeye başladı.

Gazze'nin güneyindeki yardım noktasına binlerce Filistinlinin aynı anda girmesiyle alanda kaos oluştu.

Yardım noktasında görevli ABD'li şirketin güvenlik görevlileri bir koli gıda almak için saatlerce bekleyen binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtı.

Gazze'de yardım alabilmek için toplanan sivillerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu



◼️ Dağıtımı yapan ABD ve İsrail destekli kuruluşun silahlı mensuplarının kalabalığı görüntüleyip paylaştığı anlar tepki topladı



◼️ Çekimler sırasında yapılan alaycı el hareketleri ise... pic.twitter.com/wG6JDAZBew — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 27, 2025

Kilometrelerce yol teperek yardım almak için bölgeye gelen binlerce Filistinli, panikle elleri boş bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Dağıtım noktasında yardım almak için sıra bekleyen Filistinlilerin havadan çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Fotoğrafta, çok sayıda Filistinlinin kafes şeklindeki tel örgülerle ayrılmış bölümlerde bekletildiği görülüyor.

Bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafında Polonya'daki Auschwitz toplama kampında 1945'te çekilmiş bir fotoğrafa benzetildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki insani krizle ilgili soruları yanıtlarken, gıda dağıtımıyla ilgili son günlerde ortaya çıkan görüntülerin asıl sorumlusunun Hamas olduğunu savundu.

Sözcü Bruce, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen ve uzun zaman sonraki ilk kayda değer gıda yardımı olan paketlerin Filistinlilere ulaştırılmaya başladığını ve bunun sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Bruce, şu ana dek yaklaşık 8 bin gıda yardım kolisinin dağıtıldığını ve yardımların dağıtılmaya devam edeceğini belirterek, "Hamas olmasa işlerinin daha kolay olacağını" savundu.

Gazze İnsani Yardım Vakfının kontrolündeki dağıtım noktasına giren Filistinlilere İsrail askerlerince ateş açılmasıyla ilgili soruları, "İsrail ordusuna sorun." diyerek geçiştiren Bruce, "Gerçek şu ki Hamas bu dinamiğe karşı çıkmıştır. Gazze üzerinden bu dağıtım merkezlerine giden yardım hareketini durdurmaya çalıştılar. Başarısız oldular ama kesinlikle bunu denediler." diyerek Hamas'ı suçladı.

DÜNYA GIDA PROGRAMI DIŞLANIYOR MU?

Öte yandan bir muhabir, Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Cindy McCain'in "Gazze'ye gıda yardımlarını Hamas'ın engellemediğini" ve "yardımlar konusunda kendilerine ABD'den ya da Gazze İnsani Yardım Vakfından kimsenin ulaşmadığını" söylediğini hatırlatarak, "ABD, WFP'yi bu sürecin dışında mı tutuyor?" şeklinde soru yöneltti.

Bruce, McCain'in açıklamalarına yorum yapmayacağını belirterek, şu anda konuşmaları gereken tek haberin Gazze'ye gıda yardımlarının girmeye başlaması olduğunu söyledi.

ABD'li Sözcü, kendilerinin Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda bir planlarının olmadığını dile getirerek, şu anda yürütülen operasyonun tamamen Gazze İnsani Yardım Vakfına ait olduğunu kaydetti.

AVRUPA ÜLKELERİNİN FİLİSTİN'İ TANIMA ADIMI "HAYAL KIRIKLIĞI"

Diğer yandan Dışişleri Sözcüsü, bazı Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın Filistin'i tanımaya yönelik adımlarından memnun olmadıklarını belirtti.

Bruce, "İngiltere, Kanada, Fransa ve geçen hafta hayal kırıklığı yaratan adımlar atan diğer ülkelerle ilgili olarak, bu durumda bir Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması verimsizdir ve ABD'nin bölgede barışa yönelik devam eden çabalarına sekte vurmaktadır." değerlendirmesini yaptı.