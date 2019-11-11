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ABD'nin S-400 korkusu! Beyaz Saray'dan küstah açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğu belirtildi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceği öne sürüldü.
 
 
BAŞKAN ERDOĞAN: HEDEF RUSYA İLE ORTAK ÜRETİM YAPMAK
 
Başkan Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak, "S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemlerinde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak." demişti.
 
NE OLMUŞTU?
 
Rusya ve Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda Eylül 2017'de anlaşmaya imza atmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da tamamlamıştı. S-400’lerin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
 
ABD Kongresi, 2017 Ağustos ayında çıkardığı bir yasayla Rusya ile savunma sanayi alanında işbirliği yapan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı almıştı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamına girdiği biliniyor.

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

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