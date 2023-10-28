ABD'yi sarsan saldırı! Saldırgan ölü bulundu

ABD'nin Maine eyaletine bağlı Lewiston şehrinde korkulu bekleyiş sona erdi. İki gün önce iki farklı noktada silahlı saldırı gerçekleştirerek 18 kişiyi öldürüp, 13 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan 40 yaşındaki "Robert Card" adlı saldırganın cansız bedeni bulundu. Maine Valisi Janet Mills düzenlediği basın toplantısında, aramaya katılan farklı kurumlardan yüzlerce memura teşekkür ederek "O öldü. Birçok insan gibi ben de bu gece Robert Card'ın artık kimse için bir tehdit olmadığını bilerek rahat bir nefes alıyorum. Şimdi iyileşme zaman" ifadelerini kullandı. Maine Kamu Güvenliği Departmanından komiser Mike Sauschuck ise Card'ın ilk belirlemelere göre kendini vurduğunu, kafatasında kurşun yarasıyla bulunduğunu açıkladı. Sauschuck, Card'ın Androscoggin Nehri yakınında, ikinci saldırı noktasının yaklaşık 13 kilometre güneydoğusunda bulunduğunu belirtti.

ABD'Yİ SARSAN SALDIRI

Ateşli silah eğitmeni olan Robert Card, bowling salonu ile bara girerek etrafına ateş açmıştı. Yapılan ilk açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığını belirtilmişti. Saldırganın ülkeyi sarsan olaydan sonra izini kaybettirmesi büyük korkuya yol açmış, kent sakinlerine dışarı çıkmama uyarısında bulunulmuştu. Eğitime ara verilen kentte iş yerleri de kepenk kapatmıştı.

Ateşli silah eğitmeni olan saldırganın yakın zamanda akıl sağlığı merkezinde tedavi gördüğü bilgisi paylaşılmıştı.